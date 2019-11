Wie es sich einst in den Hosen des Westens lebte

In den ersten Jahren auf dem Dorf kam ich mir manchmal vor wie eine Archäologin. Egal, ob wir die Beete umgruben, alte Schuppen abrissen oder Wände ausbesserten – überall kamen erstaunliche Dinge zutage. Im Beet buddelte ich eines Tages Keramikteile altertümlicher Lampen aus, von denen uns die Nachbarn erklärten: Sie stammten noch aus dem Schloss, das ein Berliner Holzfabrikant Anfang es 20. Jahrhunderts auf den Hügel gebaut hatte.

Seit das Schloss enteignet wurde, gibt es offenbar in praktisch jedem Haus des Dorfes Bauteile, Einrichtungsgegenstände und Keramik aus jener Zeit. Im Schuppen fand ich verbeulte Florena-Dosen, Steckdosen, einen Eierbecher und sogar DDR-Weichspüler – alles mit der aufgedruckten oder eingestanzten Abkürzung „EVP“ für Einzelhandelsverkaufspreis in „M“ (für Mark der DDR). Meine Nachbarin meinte lakonisch: „Man warf halt nichts weg.“

Unser Haus ist zur selben Zeit wie das Schloss gebaut worden. Als „Kaserne“, es war ein Wohnhaus für Saisonarbeiter. Mensch und Tier lebten unterm selben Dach, den Stall gab es noch. Weswegen wir heute einen Sattel besitzen, altertümliche Mistgabeln und einen großen, blutgetränkten Holzlöffel. Hühner, Kaninchen und Schweine schlachtete man selbst, und das nicht nur zur Selbstversorgung.

Auf dem Land lebte es sich in der DDR ganz gut

Wenn das Futter ausging, kaufte man im Dorfkonsum Brot und Kartoffeln zu subventionierten Pfennigpreisen und verfütterte es ans Vieh. War zwar verboten, aber die geschlachteten Tiere kaufte der staatliche Großhandel zu festgelegten höheren Preisen auf. So lebte es sich ganz gut auf dem Land, erzählte mir unser damaliger Nachbar grinsend und fügte hinzu: Es sei kein Wunder, dass es mit der DDR zu Ende gegangen war.

Besonders reichhaltig waren meine Funde in den alten Mauern des Hauses. Möglicherweise, weil Dämmmaterial fehlte, hat man über Jahrzehnte Löcher mit alten Kleidern gestopft. So machte ich Bekanntschaft mit einem NVA-Vorläufer der Jogginghose, der heute sicherlich modisch wieder sehr angesagt wäre. Das seltsamste Stück fand ich im Heuboden. Eine Jeans, auf deren Rückseite jemand kunstvoll ein Schildchen aufgenäht hatte: „Wrangler“.

An West-Produkte kamen nur DDR-Bürger mit Beziehungen

Ich fand es ein bisschen albern, aber auch rührend. An West-Produkte kam man in der DDR eben nur, wenn man die richtigen Beziehungen hatte. Ich erinnerte mich, dass meine Mutter früher auch „Brigitte“-Schnittmuster für die neueste Mode mit in die West-Pakete packte. Aber nur die Bögen, die Zeitschriften selbst verschwanden immer, bevor die Pakete ankamen, denn die DDR-Post wurde geöffnet.

Nach dem Mauerfall, ich war Anfang 20, gehörte Mode zu den ersten Themen, über die wir „Wessis“ und „Ossis“ miteinander ins Gespräch kamen. Was trennt uns, was verbindet? Es war unerwartet kompliziert. Manche Gleichaltrige waren wesentlich besser über Modetrends, angesagte Musik und dergleichen informiert als ich, die dafür weder Interesse noch Geld hatte.

Viele Frauen hatten sich Kleider tatsächlich selbst genäht, weil sie die DDR-Mode schrecklich fanden. Ich beneidete sie um ihre Fähigkeiten. Mir fiel auf, wie sehr wir andere nach dem Äußeren beurteilten. Ein aufgenähtes Markenschild wäre für uns West-Jugendliche unfassbar peinlich gewesen. Und wenn schon Marke, dann doch bitte Levi’s, die wir uns Anfang der 80er-Jahre noch aus den USA mitbringen ließen.

Die „Wrangler“-Jeans habe ich damals weggeworfen. Leider. Denn es sind ja letztlich genau solche Gegenstände, mit denen man sich am besten einfühlen kann, wie es sich in den Hosen der anderen gelebt hat.

