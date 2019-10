Eisbeinessen - Das ultimative gesellschaftliche Event

Berlin. Was ich immer wieder erstaunlich finde ist, wo sich Stadt und Dorf absolut gleichen und wo nicht. Beim Handyempfang zum Beispiel ist die Hauptstadt dem Dorf in nichts voraus. Nicht, dass es bei uns auf dem Dorf jetzt 5G gäbe, nein, zum Telefonieren geht man wie immer auf den Hügel. Aber dass man in Berlin genauso unfassbar viel Zeit damit verbringen kann, Empfang zu suchen, finde ich schon etwas überraschend. In U-Bahnhöfen sind Fahrgäste wie Wünschelrutengänger mit ihren Handys unterwegs, in den U-Bahnen werden vor jedem Bahnhof die Telefone gezückt: Schnell noch mailen, bevor der Zug wieder im Funkloch verschwindet. Auch in vielen modernen Gebäuden gibt es statt Empfang nur Knistern und Rauschen.

Was auf dem Dorf definitiv anders ist, ist das Ausgehen. In Berlin ist ein Abend gut, wenn man mindestens auf drei Veranstaltungen war, zwischendrin essen, danach Bar oder Club, das Angebot dazu existiert sieben Tage die Woche. Ich frage mich immer, wie die Berliner an Weihnachten oder Silvester feiern wollen, wenn sie ohnehin das ganze Jahr über Party machen. Vielleicht übertreibe ich etwas, aber in Berlin wohne ich an der U7. Wer kein Geld hat, muss sich abends nur in die U7 setzen, Fahrtrichtung Neukölln: Die Party ist hier. Immer.

Auf dem Dorf sind die Events im Kalender genau abgezählt. Dorffest im Sommer, an Weihnachten Kindergottesdienst, außerdem gibt es das Volleyballturnier der Freiwilligen Feuerwehr. Im Nachbardorf treffen sich einmal im Jahr die Jäger, die Angler und die Windkraftgegner. Jeweils natürlich zu eigenen Veranstaltungen, gern auch, um über die anderen zu lästern, während die Zwölfender, Welse und Windräder immer größer werden.

Der Höhepunkt unseres Dorfes ist das Eisbeinessen. Es ist sozusagen das gesellschaftliche Event des Jahres, erkennbar schon an den Legenden, die darüber erzählt werden. Wie einmal der Krankenwagen kommen musste zum Beispiel, weil ein gieriger Esser sich am Eisbein verschluckt hatte. Schuld war hinterher das Eisbein, natürlich, das zu trocken war, weil es fälschlicherweise im Backofen erhitzt worden war. Sagt man. Der Mann überlebte, zum Glück, und wird jetzt der Verschlucker genannt.

Es lohnt sich, sich solche Namen zu merken. Wer im Dorf dazugehört, erkennt man an den Spitznamen. Manche sind nur Abkürzungen, manche sind so böse, dass ich sie hier nicht wiederholen will. Aber Achtung: „Bulette“ ist kein Spitzname, sondern ein Sammelbegriff aus DDR-Zeiten, der eher aussagt, dass man nie dazugehören wird. Gemeint waren damit die Ost-Berliner, heute ist der Begriff weiter gefasst.

Wichtig beim Eisbeinessen ist auch, wer kommt und wer nicht. Denn nicht jeder wird überhaupt eingeladen, jedenfalls war es früher so. Im letzten Jahr begann das Essen deswegen auch mit Streit. Angeblich waren die Einladungen nicht in alle Briefkästen verteilt worden. Schnell stand der Verdacht im Raum, dass hier mal wieder nur „wir von hier“ mit sich selbst feiern wollten – die Alteingesessenen, die auch schon Zugezogene vom Dorffest weggeekelt hatten.

Was ich am Eisbeinessen gut finde: Man sitzt dicht an dicht auf Bierbänken an langen Tischen, es ist laut, denn gegessen wird im alten Festsaal, es ist warm, denn geheizt wird (schon seit dem Vorabend) ein riesiger Kachelofen. Dann werden sehr viele Geschichten erzählt, von gestern und heute, es wird geschrien und gelacht. Wer will, muss übrigens gar kein Eisbein essen. Wie in der Stadt essen auch auf dem Dorf immer weniger Menschen Fleisch. Sie würden sich nur nie Vegetarier nennen. Die Spitznamen, Sie wissen schon.