Wahl in Brandenburg: Warum man wieder mehr miteinander reden sollte

Im Wahlkampf hört man Politiker oft schwärmen, wie viel Neues sie in ihrem Wahlkreis entdeckt haben. Sie erzählen von ihnen bisher unbekannten Ecken und von der Begegnung mit „echten Menschen“. Mit Leuten, die einfach gerade heraus reden, ohne Kalkül, ohne die Stanzen der Politik. Die Politiker treffen auf Menschen, die von ihrer Arbeit erzählen, ihrem Leben, das oft ganz anders ist als das der Politiker. Im Fernsehen sieht man davon meist nur winzige Schnipsel, die zeigen sollen, wie bürgernah der jeweilige Politiker ist. Ehrlich gesagt würde ich aber meistens viel lieber die Geschichte der Menschen hören, die da besucht werden.

Es ist ja nicht so, dass es die normalen Leute nur im Wahlkampf gäbe. Und über die sozialen Medien ist es heute sogar einfacher, miteinander in Kontakt zu treten. Ein Tweet, und man landet direkt auf dem Bildschirm seines Kandidaten, Bürgermeisters oder Ministers. Und umgekehrt. Ein Tweet, und man hat seinem potenziellen Wähler geantwortet – oder ihn für immer vergrätzt. Besonders gut funktioniert das bei Aufreger-Themen. Je lauter man auf Twitter „brüllt“, desto vernetzter ist man plötzlich. Aber lernt man sich so kennen? Ist das Kommunikation?

In Wahrheit sind die meisten Menschen gar nicht so aufgeregt. In der Welt jenseits von Twitter, Facebook und Instagram dauert es viel länger, bis tatsächlich jene Bürger-Wut entsteht, von der man abends im Fernsehen hört. Weswegen wiederum Politiker X vor Ort ist, um mit „den Menschen“ zu diskutieren. Mal ehrlich: Der Alltag der meisten von uns dreht sich doch um ganz andere Dinge.

Aber um welche? Was mich persönlich immer wieder überrascht ist, wie spannend und anders das Leben der anderen sein kann. Selbst von direkten Nachbarn, wenn man sich mal näher kennenlernt. Als Kind wurde ich mit Salz und Brot als Willkommensgeste zu neuen Nachbarn geschickt. Heute würde ich nicht einfach mal so nebenan klingeln und fragen: „Hallo, wer sind Sie denn so? Wovon träumen Sie im Leben?“

Dabei wäre das gar keine schlechte Idee. Meine Erfahrung (und mein Glück als Lokalreporterin) ist, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat. Mindestens! Nehmen Sie allein die Familiengeschichten. Jede Familien, egal wo auf der Welt, hat Helden und Bösewichte, Geheimnisse und lustige Anekdoten. Und jedes Menschenleben bildet die großen Zeitläufte ab. In Berlin geht es oft um Mauer und Teilung, auch um Krieg, aber auch darum, wie man Mut und gute Laune behält. Berliner, vor allem die Frauen, habe ich gelernt, sind darin groß. Sie reden aber selten davon.

Oder nehmen Sie die Berufe. Man muss nicht Kommissar sein, um ein spannendes Leben zu haben. Aber was weiß man schon über, sagen wir: Bäckereifachverkäufer, Systemadministratoren oder Busfahrer? Dabei würde ein Busfahrerleben, ich bin sicher, für einen Roman plus Netflix-Serie reichen! Man würde Berlin aus anderer Perspektive erleben (und sich selbst als Fahrgast mutmaßlich auch). Busfahrer kommen aber öffentlich höchstens vor, wenn sie einen politisch wirksamen Elektrobus fahren. Und dann auch nur auf dem Foto.

Wie erfahren wir also voneinander? Eine Lösung hat der Drehbuchautor Christoph Busch in Hamburg gefunden. Er hat auf einem Bahnhof einen „Zuhör-Kiosk“ eröffnet. Jedermann ist eingeladen, seine Geschichte zu erzählen. Die Idee ist so erfolgreich, dass er inzwischen ein ganzes Team beschäftigt und ein Buch herausbringt. Ich finde, wenn eine Idee es verdient hätte, sich um die ganze Welt zu verbreiten, dann diese.