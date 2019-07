Es ist etwas passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Nicht so. Ein Nachbar ist gestorben. Aber von vorn.

Gut, kann man jetzt sagen: Er war auch nicht einfach, dieser Nachbar. Ein lustiger Kerl, einerseits. Kevin, so haben sie ihn getauft, wegen Kevin Costner, der mit dem Wolf tanzte. Kevin schlief jahrelang draußen im Wald, selbst bei minus 20 Grad. Wenn man ihn mal auf dem Feldweg traf, erzählte er fachkundig und stolz, wie er das anstellte. Er wusste genau, wie viele Schichten er brauchte gegen die Kälte. Und auch, wie viel Alkohol, leider. Das war, andererseits, das Problem. Wenn er zu viel trank, wurde er laut, anstrengend, oft sehr wütend.

Als er dann öfter ins Dorf kam vor ein paar Jahren, hieß er zunächst der „Gänsemann“. Es war Sommer und er fuhr eine Gans in einem Bollerwagen umher. Was die Gans super fand und wir auch. Er habe sie gekauft und aufgezogen, erzählte er. Eigentlich sei sie ein Ganter. Wenn der Gänsemann pfiff, watschelte sie – oder er – eilig herbei.

Kevin lebte in Hecken oder auf Brachen

Kevin kam dann öfter, er hatte viele Gänse, immer wieder neue. Er schlachtete sie nicht, ebenso wenig die Hühner, die er der Gans zur Gesellschaft dazukaufte, sondern aß ihre Eier. Roh. Manchmal schenkte er uns welche. Manchmal nicht, dann war der Fuchs gekommen.

Kevin, der aus einem Nachbardorf stammte, war vielleicht Ende 50, als er bei uns ankam. Seit einigen Jahren schon baute er seine Lager in Hecken oder auf Brachen. Er zog immer um, wenn Bauern oder Jäger ihn aufstöberten. Zuvor hatte er eine Weile in einem Männerasyl gewohnt, sagte er, aber da gab es böse Worte und Prügel. Und Alkohol war verboten. Also zog er da aus.

Im Dorf wollten ihm zunächst viele helfen. Die einen hängten einen Briefkasten mit seinem Namen auf, er sollte dazugehören. Andere boten ihm Arbeit an. Oder psychologische Hilfe. Aber das mit der Arbeit konnte er nicht richtig gut, und Hilfe? Schnaps und Zigaretten, fand er, reichten als Therapie aus.

Schließlich organisierte jemand, dass er in einem leeren Haus am Ende des Dorfes wohnen konnte. Was keine wirklich gute Idee war. Erst fackelte Kevin beim Heizen beinahe das Haus ab. Stritt andauernd mit Nachbarn. Und schließlich war das Haus voller Müll. Kevin zog zu seinen Hühnern und Gänsen zurück nach draußen.

Er trank immer mehr, die Polizei kam öfter

Als er begann, in den Gärten des Dorfes und auch in den Mülltonnen zu stöbern auf der Suche nach diesem und jenem, war es mit der Freundschaft vorbei. Er trank immer mehr, sah schlechter aus, wurde noch schneller wütend. Im Dorf gingen man ihm jetzt aus dem Weg. Stattdessen kam öfter die Polizei. Manchmal rief Kevin sie sogar selbst, wenn er fand, er sei zu betrunken für diese Welt. Zum Schluss schauten die Polizisten von sich aus alle zwei Wochen vorbei. Es hat nicht gereicht.

Im Dorf herrschen jetzt Betroffenheit, Ratlosigkeit und auch Schuldgefühle. Gestorben ist Kevin an einem heißen Sommertag, ausgerechnet. Er hat mehrere Wochen gelegen, bis man ihn fand. Mumifiziert, heißt es. Die Hühner und Gänse waren noch da.

Was hätte man tun können? Einfach mehr da sein, über den eigenen Schatten springen, mehr Mitgefühl haben? Auf jeden Fall. Aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann doch diesen: Ich hätte gern, dass Obdachlosigkeit endlich wissenschaftlich erforscht wird. Mit dem Ziel, Ursachen und vor allem echte Lösungen zu finden. Klingt verrückt? Kann sein. Aber noch verrückter finde ich es, dass wir heute wirklich alles bis ins kleinste Molekül erforschen – aber Menschen wie Kevin trotzdem nicht viel mehr anbieten können als Mitgefühl.