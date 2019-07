Kann Salat kichern?

Berlin. Neulich wurde ich gefragt, was die Blumen auf dem Bild unten symbolisieren sollen. Vor allem die rechte, die zugegebenermaßen ein bisschen schwächlich aussieht. Die Wahrheit ist: Das Motiv sollte nach „Natur“ aussehen, dem Sehnsuchtsort, von dem wir in der Stadt träumen. Und die Blumen waren beim Fototermin im Büro eben einfach da. Links im Bild: der Geburtstagsstrauß einer Kollegin (so sind wir hier zueinander). Rechts ein Büro-Ficus mit dem liebevollen Spitznamen Horst. Und ja: Bis auf die Rose würde wohl keine der abgebildeten Pflanzen je in meinem Garten in der Uckermark gedeihen. Und das nicht nur wegen des rauen Klimas.

Denn ich bin ein Stadtkind. Als ich vor fast 20 Jahren mein Leben zur Hälfte aufs Land verlegte, hätte ich kaum eine Blume beim Namen nennen können. Ich wusste nicht, was Stauden sind, was zweijährige Pflanzen, kannte weder Kaltkeimer noch Lippenblütler. Ich hatte nie gesehen, wie Erbsen zur Welt kommen oder wie herum man Kartoffeln in die Erde legt (mit den Augen nach oben).

Im ersten Jahr gruben wir Beete, setzten Salate und säten Stockrosen am Zaun. Wenn wir abends müde im Garten saßen, fühlten wir uns auf eine Weise mit der Natur verbunden, die ich bis dahin nicht kannte. Der Geruch feuchter Erde. Das Rufen der Kraniche. Die Stille, wenn die Sterne leuchten. Und die Überraschung, wenn wieder was Neues sprießt.

Zu diesem Gefühl gehören auch die Enttäuschungen, man lernt ja immer dazu. Zum Beispiel, wenn das, was man für Unkraut hielt, leider die Möhrenpflänzchen waren. Oder sich die pinkfarbenen Nelken als monströses, gelb blühendes Unkraut entpuppten. Ich erinnere mich gut an den Regentag, an dem Nacktschnecken unser komplettes Gemüsebeet abfraßen. Plus sämtliche Dahlien, die wir im Stall liebevoll durch den Winter gebracht hatten. Frechheit! Manchmal denke ich, der Garten macht sich über mich lustig. Sehr lange habe ich zum Beispiel die Rucola gesucht, die ich Jahr für Jahr säte und nie wiedersah. Hatte sie Feinde, stimmte etwas mit der Erde nicht? Bis es eines Tages beim Rasenmähen verdächtig nach dem aromatischen Salat duftete. Das Kraut war offenbar einfach umgezogen. Kann Salat höhnisch kichern? Ich musste akzeptieren: Rucola lebt lieber an unwirtlichen Orten als im gemachten Beet. Nicht umsonst kennt man sie ja auch von den Verkehrsinseln Berlins.

Selbstbestimmter Feldsalat

Noch seltsamer ist der Feldsalat. Jeden Herbst weigert er sich, auf dem abgeernteten Kartoffelbeet zu keimen, wie es im Biogartenbuch steht. Stattdessen trafen wir uns neulich unter der Quitte wieder. Feldsalat sprießt, sobald im Winter die Sonne rauskommt, gern schon unter dem Schnee. Erntet man ihn nicht, sät er sich selbst wieder aus. Das ist sehr zuvorkommend, aber manchmal würde ich trotzdem gern die Standortfrage diskutieren. Mit den Glockenblumen zum Beispiel, die kürzlich unsere mühsam angelegte Feldsteinterrasse in ein zartblaues Blütenmeer verwandelten. Sie kamen aus den Steinritzen, es sah zauberhaft aus. Nur wir saßen dann auf dem Rasen.

Heute weiß ich: Man darf nicht alles glauben, was einem der Stadtalltag über die Natur nahebringt. Sie ist wunderbar, aber ganz anders, als man als Stadtmensch denkt. Die wenigsten Blumen, die man als Strauß kauft, würden ja im Garten gleichzeitig blühen. Oder Tomaten: Heute gibt es hunderterlei Sorten, bunte, ovale, runde, rillige, billige, bio und teure, wahlweise als Frucht oder im Topf. Allerdings nur im Supermarkt. Bei uns blühen sie gerade. Und ich musste lachen, als ich neulich zwischen den Exoten einen Topf entdeckte, auf dem stand: „Normale Tomate“. Nur ein Witz? Oder doch der neueste Trend?

