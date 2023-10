Kasupke sagt,...

Die Berlina stehen anna Seite Israels. Det is jestan janz klar am Brandenburja Tor jezeicht worn. Det viel mehr Leute jekomm’ sind als zunächst anjemeldet, hat mir beweecht und beruhicht. Endlich ma nich diese schrecklichen Bilda von hasserfüllten Antisemiten, die den Terror der Hamas bejubeln oda relativieren. Det macht Hoffnung, is aba nur een ersta Schritt. Wir alle bleim jefordat, da hat unsa Bundespräsident völlich recht. Det Juden heute wieda in Angst leben müssen, jerade in Deutschland, is unerträglich und widalich. Wer unsere Freiheit bedroht und det Demonstrationsrecht für Hetze und Jewalt missbraucht, is ‘n Straftäta. Und die Strafe muss der Rechtsstaat durchsetzen.