Nüscht hält so lange wie ‘n Provisorium. Kenn’ wa alle von zu Hause, jibts aba ooch inna Stadt – zum Beispiel am Europaplatz vorm Hauptbahnhof. 2006 wurde der Bahnhof eröffnet, für ne ordentliche Vorplatz-Jestaltung reichte die Zeit nich, denn allet sollte ja unbedingt hopplahopp zur Fußball-WM fertich sein. Seitdem sieht et uff dem Platz aus wie bei Hempels hintam Sofa. Mir is det oft peinlich, wenn ick in meena Droschke sehe, wie entjeistat manche Fahrjäste kieken, Aba nu soll det Jelände bis Ende 2025 umjestaltet wern. Nach nur knapp zwanzich Jahren, is ja doll. Die Landschaftsarchitekten planen vor allem Bäume entlang der Invalidenstraße. Da wär ick vielleicht ooch druff jekomm’... Aba ick will nich imma nur meckan: Schön, wenn’s da endlich schön wird.

