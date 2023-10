Kasupke sagt...

Konfliktscheu is unsre neue Vakehrssenatorin nich. Jetz stellt se die von mehreren Vorjängarejierungen mit Inbrunst jeplante Straßenbahnlinie inna Leipzija Straße uffn Prüfstand. Da bläst ihr nich nur jrüna Proteststurm entjejen, ooch die Fachleute in ihra eijenen Vawaltung widasprechen ihr deutlich. Jestritten wird darum, ob der Vakehr zwischen Friedrichstraße und Potsdama Platz zusammenbricht, wenn et da wejen der Tram nur noch eene Fahrspur pro Richtung jibt. Ick jehe mit Madame Schreina mit. Da is doch heute schon kaum noch ‘n Durchkomm. Wenn Jutachta wat andret sajen, fraje ick mir, ab wann die ‘n Vakehrskollaps sehen. Erst, wenn ick im Auto übanachten muss?

