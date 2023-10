Kasupke sagt...

Die Linken ham een Herz für Fußjänga. Sind wa ja alle ma von Zeit zu Zeit. Bei den Vahandlungen fürn Haushalt wolln se beantragen, det in Berlin 1200 neue Sitzbänke uffjestellt werdn. Damit wollne se mehr „Ruheinseln“ schaffen, weil jeda dritte Weech in Berlin zu Fuß zurückjeleecht wird. Na, det wird bestimmt alle freun, die nich jut zu Fuß sind, wennse fußläufich imma ne Sitzbank finden, um die wunden Füße auszuruhn, bevor die Socken qualmen. Wenn ick ma mit Trude spaziernjehe und sehe, wer sich normalaweise imma so uff Sitzbänken uffhält, denn weeß ick nich, ob det so ne jute Idee is. Ick gloobe, Berlin hat janz andre dringende Probleme als müde Fußjänga.

kasupke@morgenpost.de