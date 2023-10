Kasupke sagt...

Na, det war doch noch ma een Sonntach wie ausm Bildabuch. Trude und ick ham die furchtbaren Nachrichten aus Israel eenfach ma ausjeschaltet und sind janz lange spaziern jejangen. Det hat richtich jut jetan, een paar tiefe Züje jute Berlina Luft zu kriejen, det Jesicht inne Sonne zu halten und den lieben Jott eenen juten Mann sein zu lassen – oda Frau oda sonstwat, heutzutaje muss man ja uffpassen, wat man saacht. Zu Hause hatte meene Holde schon eens meena Lieblingsjerichte vorbereitet: Könichsberja Klopse, kann ick nie jenuch von kriejen, wenn se jut jemacht sind. Und Trude macht die so jut, det ick die in keenem Restorang mehr bestelle. So lecka wie bei ihr krieje ick se eh nirjendwo sonst.

