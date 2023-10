Kasupke sagt...

Ick bin jrade echt froh, det wa keenen Urlaub in Frongreisch jeplant ham. Dort is alljemeene Panik wejen Bettwanzen. Züje und Trams werdn desinfiziert und ständich macht wat zu wejen die Viecha. Ick weeß ja nich, ob die janzen Sichtungen von Leuten stimmen, aba ick fänd det ooch nich lustich, wenn ick im Zuch säße und neben mir würde so wat üban Sitz krabbeln – vom Hotelbett janz zu schweijen. Ick hab ja jedacht, die seien längst ausjerottet, aba die sind offenbar robust. Trude hat sofort anjefangen, sich übaall zu kratzen, als se die Bilda von den Insekten jesehn hat. Denn hatse als nächstet de Bettwäsche abjezojen und jewaschen – „nur zur Sicherheit, Kasu“, hatse jesaacht. Naja, Vorsicht is die Mutta vonna Porzellankiste, man kann nie wissen.

kasupke@morgenpost.de