Kasupke sagt...

Hand uffs Herz: Falln Ihnen noch die janzen Schmiererein in Berlin uff? Det Jraffiti, wie det heeßt? Als ick inna Morjenpost jelesen hab, det sich sojar schon Touris drüba uffrejen, hab ick erstma wieda jenau hinjekiekt und war erschüttat, wie zujeschmiert Berlin inzwischen is. Jibt ja manchaorts keene Hausfassade mehr, wo sich nich irjendso een Aamleuchta vaewicht hat. Klar jibt et ooch det eene oda andre Kunstwerk, aba det ist selten. In good old Britain wollnse wohl die Strafen vaschärfen, da solln die Schmierulanten in Warnwesten ihr Zeuch selba wechwischen. Jenau sowat bräuchten wa in Berlin ooch, aba bei unsra Kuscheljustiz wird det nie wat.

kasupke@morgenpost.de