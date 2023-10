Kasupke sagt...

Wenn waschechte Berlina eene Frage umtreibt, denn die, wo’s wohl die beste Currywurst in unsrem Milljonendorf jibt. Ick gloobe, jeda hat da seinen eijenen Spezi. Für mich is det Jeheimnis eena juten Curry die Soße. Die muss richtich Wumms ham und darf nich zu fruchtich oda lieblich sein. Als ick jetzt Berlins Beste in meena Morjenpost jelesen hab, war ick jedenfalls erleichtat. Die vorjestellten Curry-Buden sind bestimmt alle jut, ville kenne ick ooch selba, aba zum Jlück is meene Lieblingsecke nich darunta. Se wissen ja, ick hüte det Jeheimnis um die wie eenen Schatz, weil ick nich will, det die von alla Welt üba- rannt wird. Und keene Sorje, die is ooch ohne Extra-Reklame jut besucht.

