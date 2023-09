Kasupke sagt, wie es ist

Haste Töne: Die Wassabetriebe teilen seelenruhich mit, det der Kaisadamm erst kurz vor Weihnachten wieda fürn Autovakehr einjeschränkt befahrbar sein wird. Det kann ja wohl nich wahr sein, det an so ner wichtijen Vabindung nich Tach und Nacht mit Hochdruck jearbeetet wird! In andan Ländan bauen se in der jleichen Zeit Brücken wieda uff. Und ooch an anderen Straßenbaustellen inna Stadt jeht nüscht voran. Erstma wird jroßräumich abjesperrt, een Bagga abjestellt und denn passiert wochenlang jar nüscht. Früha jabs Schilda, uff denen stand, wat jemacht wird und wann’s fertich is. Heute jilt jenerell: am Sankt Nimmerleins Tach.

kasupke@morgenpost.de