Kasupke sagt, ...

Am Wochenende is Tach des offenen Denkmals. Hört sich erstma nach nüscht an, is aba ne prima Vaanstaltung. Da komm Se in Jebäude, die sonst nich zujänglich sind und kriejen meistens noch ne kundije Führung. Det schönste is: allet kostenlos. Für manche Visiten muss man sich anmelden, aba dafür hab ick ja jottlob Trude, die kümmat sich rechtzeitich.

Zum Denkmaltach wird ooch det ICC uffjemacht, det kieken wa uns natürlich an. Ick finde, det is een janz jroßet Armutszeuchnis der Berlina Politik von CDU bis Linke, det unsa wundabaret „Raumschiff“ schon ewich im Dornröschenschlaf liecht. Ideen für den Kasten jibts jenuch, müsste nur ma eena anpacken. Olle Wegner vielleicht?

