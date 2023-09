Kasupke sagt, ...

Det sind ja supa Aussichten: Die Klima-kleba ham ihre Sommaferien beendet und wolln ab Mitte Septemba wieda den Vakehr in unsra Stadt lahmlejen. Aba det is noch nich allet: Die bescheuaten Aktionen sind unbefristet, sajen die sojenannten Aktivisten. Planen würden se erstma für drei Monate , also bis Mitte Dezemba. Is klar, danach wollen se ja zu Mutti fahren, Weihnachten feian und brav uff der Blockflöte tröten, damit se ooch Jeschenke kriejen. Meen Blutdruck steicht bedenklich, wenn ick mir ausmale, det ick monatelang mit meena Droschke dauand im Stau stehe, weil ‘n paar Wohlstandskinda wilde Maus spielen und unsan Rechtsstaat mit Füßen treten. Die Übastunden für die Polizei dürfen wir denn aba wieda bezahlen. Danke sehr.

kasupke@morgenpost.de