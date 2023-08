Kasupke sagt,...

„Denn bei der Post jeht’s nich so schnell“ hieß et anno dunnemals in nem beliebten Operetten-Jassenhaua. Könnte man uff Berlin umdichten. Manchma isset schon komisch. Ende Juli war Riesenuffrejung: Der Kronprinzessinnenweech im Jrunewald wird für andathalb Jahre jesperrt, hieß et.

Die Wasserbetriebe müssen ne neue Leitung valejen. Wat is passiert? Bis heute nüscht! Wieso? Die berühmten „internen Abstimmungsprozesse“ unsra jut jeölten Vawaltung – Se wissen schon. Wanns nu losjeht? Weeß keena. Andre Straßensperrungen wejen Bauarbeeten sind wenija zum Schmunzeln: In Köpenick jeht ja kaum noch wat vorwärts. Wer da lang muss, kann eenem nur leid tun.