Kasupke sagt,...

In Friedrichshain-Kreuzberch solln bald Milch und Honich fließen. Da wird nämlich als Pilotprojekt det „Bürjaamt der Zukunft“ einjerichtet. Da krieje ick denn ‘n „Self-Check-in“ für die Anmeldung wie am Fluchhafen. Wo is jetz der Untaschied zum Wartenumman ziehen? Ejal, weiter: Jibt ooch „Self-Service-Terminals“, die ick für „Informationen und Dienstleistungen“ nutzen kann. Aha. Außadem kostenloset Wlan und Handy-Ladestationen. Donnawetta! Und ick dachte, wir könn den janzen Ämtakram demnächst zu Hause am Computa erledijen. Naja, jeht halt nich so schnell in Berlin. Nur mit der Behördenlyrik klappt’s imma subito.