Unsre Innensenatorin will mehr Druck uff die kriminellen Clans ausüben und will leichta Vamöjen einziehen könn, det die Burschen illejal anjehäuft ham. Det Zaubawort heißt Beweislastumkehr. Also, die Clans solln in Zukunft nachweisen müssen, det ihre Kohle aus sauberen Quellen stammt. Richtich so.

Alladings höre ick det heute nich zum ersten Mal, da reden Politika schon seit Jahren drüba. Olle Spranger is bestimmt juten Willens, aba da muss insjesamt mehr Druck uff die Leitung. Notfalls muss man ooch deutlich sajen, wenn irjendwelche andan Politika da uff der Bremse stehen. Im letzten Jahr hat die Berlina Polizei ne höhere fünfstellije Summe bei Clankriminellen einjezojen. Sorry, aba det is nich ma die Portokasse.

kasupke@morgenpost.de