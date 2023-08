Kasupke sagt, ...

Zahln Se lieba bar oda mit Karte? Also ick mach beedet, wenn’s ne etwas jrößere Summe is jern ooch mit Karte. Und meene Fahrjäste könn’ sich det ooch aussuchen, aba ick will trotzdem niemals uff Münzen und Scheine vazichten.

In Österreich wolln se det Recht uff Barjeld sojar im Jesetz vaankan. Det is jar nich so doof, denn wenn wa allet nur noch elektronisch zahln, wie die Banken det jern hätten, könnse eenem ooch janz schnell den Jeldhahn zudrehn. Diese Vorstellung und sowieso die janze Abhängigkeit von elek-tronischen Systemen is eenem sowieso nich so sympathisch. Denn die können ooch jehäckt und lahmjeleecht werden.

