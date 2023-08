Kasupke sagt, ...

Jibt imma mehr sehr dicke Berlina, hat die AOK festjestellt. Is ja ooch nich leicht, halbweechs schlank zu bleiben. Bei mir passt Trude uff, det ick nich zuviel futtere. Wenn man ma alte Fotos aus den Fuffzija Jahren oda früha sieht - da sieht man kaum dicke Menschen. Aba damals jab´s eben in Deutschland ooch noch nicht rund um die Uhr Lebensmittel und Liefadienste und ooch keenen Latte-Macchiato to go.

Vor allem ham die Leute sich mehr beweecht und selba jekocht. Trude meent, det janze Fertichfutta ausm Supamarkt macht nicht satt, sondan bloß dick. Na und die Stubenhockerei inna Corona-Zeit war für die meisten Fijuren ooch nich förderlich...

