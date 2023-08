Kasupke sagt, ...

Die Enttäuschung is jroß: Trude hatte so mitjefiebert mit den deutschen Fußballfrauen – und nu sind se inna Vorrunde ausjeschieden! Jenau wie die Männa bei der WM in Qatar und 2018 in Russland. Traurich, passt aba ooch irjendwie zur alljemeinen Lage in Deutschland: Wir sind uffm absteijenden Ast und schon lange nich mehr Spitze – weda inna Wirtschaft und schon jar nich beim Fußball. Ick hätt’s den Mädels so jejönnt, die warn ja nach dem Spiel jestan völlich am Boden zerstört, det hat eenem schon leidjetan. Und im Jejensatz zu den männlichen Nationalspielan kann sich da keene mit nem Milljonenjehalt im Fußball-Alltach trösten.

kasupke@morgenpost.de