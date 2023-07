Kasupke sagt, ...

Na, sind Ihnen inzwischen ooch Schwimmhäute zwischen den Zehn jewachsen? Also icke bin jestan von eena Dusche inne nächste jekommen. Kann man ma sehn, der Hitzeschutzplan von Karlchen Lautabach wirkt: Kaum hatta den vakündet, schüttet’s nur noch und is kühl. Und weil’s bei uns jrade nich so läuft mit’m Klimawandel, fährt der Jesundheitsminista im Hochsomma nach Italien, um jleich det janze Land und den Tourismus für hitzetot zu erklärn. So macht man sich Freunde in Europa. Als ick jestan zum dritten Mal nass jeworden bin, musste ick an Rudi Carrell und seinen Hit „Wann wird’s mal wieda richtig Somma?“ denken. Det waren noch Zeiten, als man sich üba heiße Somma freute.

