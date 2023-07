Kasupke sagt, ...

April, April, der macht, wat er will. Wie? Is doch schon Juli, fast Aujust. Na, denn kiekense doch ma ausm Fensta. Jrau, kalt und imma wieda Rejen und Jewitta. Somma fühlt sich andas an. Klar, so ne Hitzewelle wie zuletzt brauch ick ooch nich, aba denn muss det doch nich jleich ins andre Extrem kippen. Immahin tut der janze Rejen der Natur jut, des is schon ma wat. Und bei Kasupkes hat jetz die Erntezeit bejonnen, Trude is eifrich dabei, die Chilischoten einzusammeln, die Pflanzen hatten wa schon im Januar ausjesät. Daneben hamwa noch Auberginen uffm Fenstabrett, die blühn jrade, bin jespannt, ob det wat wird.

