CDU-Chef Fritze Merz hat zum Umjang mit der AfD schwadroniert und heftich Jejenwind jeerntet, ooch aus seina eijenen Partei. Een Berlina CDU-Abjeordneta hat Merz aba besondas laut den Marsch jeblasen. Christian Gräff saacht, sein Parteivorsitzenda is als Kanzlakandidat unjeeignet und hat ihn als „fast schon tragische Figur“ bezeichnet. Nu wird nich jeda Herrn Gräff kennen, aba der Mann is immahin wirtschafts- und baupolitischa Sprecha seina Fraktion. Vielleicht issa saua, weil Fritze Merz sein’ Kumpel Mario Czaja als CDU-Jeneralsekretär kühl abserviert hat, trotzdem braucht man für so ne saftije Aussaje zum eijenen Chef schon Mut. Naja, und wo er recht hat, hatta recht.

kasupke@morgenpost.de