Kasupke sagt, ...

Mancha Trend lässt mir koppschüttelnd zurück. In meena Lieblingszeitung hab ick jelesen, det sich imma mehr Paare ne pompöse Hochzeitsfeia leisten. Da wird die Traumhochzeit akribisch durchjeplant. Beim Fest, jerne ooch fern der Heimat, jaacht denn een Supalativ den nächsten, und am Ende hat det junge Glück 100.000 Euro ausjejeben. Ick fraje mir, ob bei so nem anspruchsvollen „Event“ nich der Spaß uff der Strecke bleibt. Also für mich is so’n ausjefeiltet Zeremoniell eha anstrengend, man will sich ja nich daneben benehmen. Und manche Jäste setzt so’n Pomp ooch finanziell unta Zuchzwang. Ick bin eha fürt Bodenständije, bei dem sich alle unjezwungen wohlfühlen.

