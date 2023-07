Mannomann – vielleicht muss ooch die Bundestachswahl in Berlin komplett wiedaholt wern. Ick will mir det jar nich vorstellen, aba ick vastehe, det sich unsa Landeswahlleita Bröchler seelisch druff einrichtet. Wat bleibt ihm andret übrich, wenn det Bundesvafassungsjericht nich andeutet, wie det Urteil aussehen könnte.

Natürlich könn wa nach der Pannenwahl vom Herbst ’21 nich zur Tajesordnung übajehen, aba ick wünsche mir von den Richtan ‘n Urteil mit Oogenmaß. Ejal, in wie ville Wahllokalen wir nochma anna Urne müssen: An den Mehrheiten im Bundestach ändat sich nüscht. Dazu is Berlin zu kleen. Ansonsten vasteh ick nich, warum die Wahl spätestens 60 Taje nachm Urteil stattfinden muss. Nur die Richta dürfen sich ewich Zeit lassen...

