Kasupke sagt, ...

Bald fließen Milch und Honich: Unsa Rejiermeesta Wegner hat vasprochen, det wa bis Jahresende ‘n Termin im Bürjaamt spätestens nach 14 Tajen kriejen. Ja, is denn scho’ wieda Weihnachten? Als Berufsskeptika gloob ick det erst, wenn ick’s sehe. Außadem erinnere ick anne Kfz-Zulassungsstelle. Da hatten wa det ooch schon, det die Terminvajabe endlich flott lief – und ‘n paar Wochen späta war det olle Chaos zurück. Keen Personal, alle krank und wat weeß ick.

Wegner saacht ooch, wir brauchen im Bürjaamt mehr digitale Lösungen. Is klar, Chef. Wenn det so looft wie sonst mit der E-Akte inna Vawaltung, denn jute Nacht, Marie. Die is so supa, det se in Mitte nich mehr benutzt werden darf. Hat die Bezirksbürjameesterin entnervt anjeordnet.

