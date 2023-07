Kasupke sagt, ...

Ja, is den Leuten übahaupt nüscht mehr heilich? In Pankow-Heinasdorf ham böse Menschen ne Kirchenglocke jeklaut. Die Jemeinde is entsprechend jeknickt, die Pfarrerin erst recht. Die Glocke stammt ausm 16. Jahrhundat, det jute Stück wiecht fünfhundat Kilo und is aus Bronze.

Da ham wa vamutlich ooch det Motiv. Ick tippe ma, det Diebesjut is längst einjeschmolzen wie die XXL-Joldmünze ausm Bode-Museum. Janz absehen davon, det man sich wundat, wie die Jängsta den schweren Trumm übahaupt da wegjekricht ham, frag ick mir, ob die keene Angst ham, inna Hölle zu landen. Meene Tante seelich hätte jesaacht, die soll der Blitz treffen, wenn se jerade uffm Klo sitzen...

kasupke@morgenpost.de