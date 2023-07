Kasupke sagt, ...

Ham Se’t ooch schon jemerkt? Unsa Millionendorf is ‘n bisschen leera als sonst, die Jroßen Ferien machen sich bemerkbar. Sind insjesamt wenija Autos untaweechs und ab und zu jibt’s Parkpätze in Straßen, in denen Se sonst nur vazweifeln.

Det bedeutet aba nich, det wa nu imma staufrei und entspannt durchkomm’. Jestan Vormittach zum Beispiel jings uffm Weech zur Autobahn in Charlottenburch üban Spandaua Damm nur im Kriechtempo vorwärts. Erhöhtet Vakehrsuffkomm’. Warum? Man weeß et nich und vastehts nich. Wahrscheinlich irjendwo Ferienbaustellen, und alle weichen aus. Da sieht man wieda dran: Der Platz für Autos is jetz schon knapp, wenija jeht nich.

kasupke@morgenpost.de