Kasupke sagt, ...

Ick hoffe, Sie ham den Hitzesonnahmt jut übastanden. So richtich frisch wird der Sonntach aba ooch nich. Mehrere Hitzetaje hintananda und ooch nachts keene echte Abkühlung, det schlächt vielen Leute uffs Jemüt. Da hilft nur: Jede übaflüssije Anstrengung vameiden, ville trinken (aba keen Alkohol! Außa een Weizen oda eene Weiße mit Schuss am Abend) und nich inne Sonne jehn. Braun wern is im Moment nich die erste Bürjaflicht.

Dafür lieba mal die betaachte Nachbarin frajen, ob man ihr beim Einkoofen wat mitbringen kann, damit se nich raus muss. Ansonsten wünsch ick allen, die ins Freibad jehn, ‘n entspannten Tach. Die Ausweise wern nich sehr streng kontrolliert, aba vielleicht reicht die Drohkulisse ja, um die Radaubrüda uff Distanz zu halten. Wäre schön.

kasupke@morgenpost.de