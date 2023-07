Kasupke sagt, ...

Erst hab ick bei der Nachricht jedacht, ick hab mir vahört oda schon ‘n Hitzekolla: Hollywood-Stars streiken. Det macht sich sojar im deutschen Hollywood, also in unsam Millionendorf, bemerkbar. Zur Premiere von dem „Barbie-Film“ heute Abend kommen die Hauptdarstella nich. Also keen Kreischalarm am roten Teppich.

Bei näherem Hinsehen is der Streik aba keen Scherz. Die meisten Schauspiela inna Traumfabrik vadienen nich ville, die Stars streiken aus Solidarität mit. Zweetens befürchten die Streikenden, det in Zukunft KI ihre Jobs übanimmt und sie durch virtuelle „Kollegen“ ersetzt wern. Is ne jruselije Vorstellung -- aba heute längst keen Hexenwerk mehr.

