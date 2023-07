Ick weeß jar nich, wie ville Weltuntajänge ick schon erlebt habe. Bevor der Senat sein’ Entwurf für den neuen Berlina Haushalt vorjeleecht hat, wurde ja schon allet mögliche orakelt: Keen Jeld mehr für Sozialprojekte, Radweje oda neue Feuawehrleute. Kommt aba nu doch andas – wie imma bei Etatvahandlungen.

Die Zeujen Jehovas wern oft belächelt, weil se den Weltuntajang mehrfach mitm Datum vasehen haben, an dem aba nüscht passiert is. Bei Politikan jilt derlei Propheterie anscheinend als Beleech für „Kennt sich aus“. Det nächste Thema für vaschärften Alarmismus is die Krankenhausreform. Da sehn ooch schon ville alla Tage Abend. Mann, ham Se’t nich ‘n bisschen kleena?

kasupke@morgenpost.de