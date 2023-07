Heute findet ‘n denkwürdijet Jubiläum statt, der sage und schreibe hundatste Vahandlungstach im Strafprozess Bushido jejen Arafat Abou Chaker. Vor fast drei Jahren hat det zähe Ringen vor Justitia bejonnen. ‘N Ende is nich absehbar, zumal sich die beeden ooch vor Ziviljerichten zoffen, denn et jeht um Millionen. Mancha Staatsanwalt hat vielleicht am Anfang jehofft, det man Clanchef Arafat üba den Prozess an’n Kanthaken kricht, aba det Vafahren läppat dahin, der Untahaltungswert is ooch längst uffjebraucht. Ick würde beede nich zum Kaffe in meene jute Stube einladen wollen. Und ick fürchte, am Ende zahlen wir Steuabürja ‘n Haufen Jerichtskosten. Spaß macht det allet nich.

