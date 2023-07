Kasupke sagt, ...

Der Berlina meckat übat Wetter, det liecht in seina Natur. Also klaacht die halbe Stadt üba die Hitze (die andre Hälfte sind wahrscheinlich Zujezogene). Und janz im Ernst, ville Zeitjenossen vatrajen 32 Jrad und mehr in Dauaschleife ooch nich jut. Manche machen sich det Leben aba ooch selba schwer, jehn ohne Sonnenhut uff die Straße, stehen anna Bushaltestelle inna prallen Sonne, obwohl zehn Meta weita Schatten is oda radeln ins Freibad und jamman denn, det et da voll is. Wir ham nachmittachs ‘n janz jemächlichen Spazierjang im schattijen Jrunewald jemacht und abends jemütlich uff Balkonien jesessen. Der Sonnenschirm hält die Hitze ab, Trudes Flanzenpracht und ‘n paar mit kaltem Wasser jetränkte Tücha sorjen fürn erträglichet Klima. So lässt sichs aushalten!

kasupke@morgenpost.de