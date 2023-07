Kasupke sagt, ...

Det Hin und Her um die Loveparade „Rave the Planet“ beschäfticht mir imma noch. Mannomann, die machens ja spannend bis zur letzten Minute. Soll aba nu stattfinden, die Sause. ‘N privaten Sanitätsdienst ham die Vaanstalta jefunden. Erst hieß et, der kostet fünfma so ville wie die abjesprungenen Maltesa. Deshalb ‘n Spendenuffruf, der 60.000 Euro jebracht hat. Nu heißt et, man hat ‘n günstijeren Preis ausjehandelt. Erst sollten vierhundat Sanitäta vorjeschrieben sein, nu plötzlich reichen zweehundat.

Also so richtich transparent is det allet nich. Klar is nur: Et wird irre heiß. Hoffentlich klappen die Rava nich reihenweise zusammen.

kasupke@morgenpost.de