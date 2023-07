Kasupke sagt, ...

Am Sonntach hab’ick die Droschke stehen lassen. Radrennen, Fahrraddemo – die Radfahra ham die janze Stadt lahmjeleecht. Trude und icke sind ausnahmsweise mal geloofen. Und beim Radrennen, muss ick zujeben, war ooch jute Stimmung! Aba kaum is’ Montach, jeht der Ärja wieda los. Kannst dir janich so oft umkieken, so schnell kommen die Radla aus allen Ecken jeflitzt. Denen doch ejal, ob Rot is’ oda ob’se Voafahrt ham.

Vorschlach: Lasst die Radla sonntachs in Scharen durch die Stadt jurken, kreuz und quer meenetwejen. Aber den Rest der Woche hätt’ ick die Straßen jern normal. Ohne Klimakleba, ohne Radla übaall uff’m Damm. Einfach nur vorwärts komm’. Det wär ma’ schön.

