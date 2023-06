Kasupke sagt, ...

Manchma übarrascht mir meene eijene Stadt. Wenn Se kürzlich ma am Tauentzien warn, wissen Se, wat ick meene: So schön wie zwischen Wittenbergplatz und Europacenta blüht selbst unsa Botanischa Jarten nich. Jeschäftsleute und Bezirk zahlen nämlich jemeinsam für diese Blumenpracht. Neulich musst’ ick extra anhalten, damit meen Fahrgast een Handyfoto machen konnte. Da können sich Berlins „jrüne Bezirke“ ‘ne Scheibe abschneiden: In Kreuzberg hamse am Kottbussa Damm uffm Mittelstreifen alle Bäume jefällt und denn eene „Blühwiese” jesät. Die sieht aus wie ‘ne afrikanische Steppe …

