Also wat da in Rangsdorf passiert ist, lässt eenen den Glauben an Recht und Jerechtichkeit valiern. Da hat det Obalandesjericht in Potsdam entschieden, det ne Famillje ihr neu jebautet Eijenheim, für det se ‘n Kredit uffjenommen hat, abreißen muss – obwohl se det Jrundstück redlich aus ner Zwangsvasteijerung erworben hat. Aba det Amtsjericht in Luckenwalde hat damals jepennt und den eijentlichen Besitza nich ausfindich jemacht. Der is wieda uffjetaucht, hat jeklagt, detta sein Jrundstück zurück will und Recht bekommen.

Müsste da nich die Justiz für ihrn Fehla jrade stehn und den Mann entschädijen, statt der Famillje allet wegzunehmen, wat se sich uffjebaut hat?

kasupke@morgenpost.de