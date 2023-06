Kasupke sagt, ...

Seit Karlchen Lautabach uns nich mehr mit Corona in Schach halten kann, muss ne neue Apokalypse her: Jetzt droht nich mehr der Virentod, sondan der Hitzetod, vor dem uns der Jesundheitsminista mit allen Mitteln schützen will. Vielleicht mit nem Hitze-Lockdown ab 30 Jrad, damit wa nich vajlühn? Die Wettakarte im Fernsehn hamse dazu passend bei üba 26 Jrad schon feuarot einjefärbt. Anscheinend is der jesunde Menschenvastand aus der Mode jekommen. Det man bei Affenhitze im Schatten bleibt, viel Wassa trinkt und sich nich körpalich anstrengt, is eijentlich sebstvaständlich. Und mit ner extra Kugel Eis kann man den Somma ooch ohne Jesundheitsminista übaleben ...

