Kasupke sagt, ...

Det war doch irjendwie klar: Inna Nacht zu jestan ham een paar hundat Leutchen eene Party im Tunnel vonna Schlangenbada Straße jefeiat. Bis zu 500 solln da Musik jemacht und jetanzt ham. Det erinnat mir anne 90er, wo alle innen Ruinen in Ost-Berlin jefeiat ham. Natürlich is det illejal, der Tunnel is jesperrt, ob det jetzt Sinn macht oda nich, darüba kann man streiten. Also hat da ooch keena wat zu suchen, kann ja ooch richtich jefährlich werdn, wenn da wat schiefjeht. Aba janz ehrlich: Irjendwie find ick det ooch janz orijinell, det junge Leute sich da treffen um ne Fete zu vaanstalten. Det is typisch Berlin. Natürlich hat die Polizei det Janze uffjelöst, aba die Politika sollten sich det mit der Schließung villeicht doch noch ma übalejen – oda den Tunnel richtich sichan.

kasupke@morgenpost.de