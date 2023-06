Kasupke sagt, ...

Endlich Rejen! Nie war er so wertvoll wie heute. Det war jestan die willkommene Abkühlung nach der schwülen Hitze. Und det beste: trotz Blitz, Donna und Sturm meldete die Berlina Feuawehr keene Katastrophen und keena Valetzten, bis uff een paar übaschwemmte Straßen. Det is doch ma wat, bei all den Hiobsnachrichten! Autowäsche hab ick ma ooch erspart, det ham die Wassamassen vom Himmel erledicht. Heute soll schon wieda die Sonne scheinen, bei anjenehmen Temperaturen. Mitte zwanzich Jrad, vasprechen die Meteorologen. Schöne Aussichten für een Somma-Wochenende in Berlin.

kasupke@morgenpost.de