Kasupke sagt, ...

Schon lustich, wie sich die Jrünen nu uffrejen, weil die Sinnhaftichkeit ihra Radweje uffn Prüfstand jestellt wird. Richtich so! Die Zeiten von rein ideologischa Vakehrspolitik nach dem Motto „Hauptsache die Autofahra wern ausjebremst“ sind ja nu wohl hoffentlich vorbei. Ick denke nur an die schwachsinnije Fahrradspur anna Clayallee, die sojar det Jericht jekippt hat, oda am Botanischen Jarten, wo alle Stunde een einsama Radla langfährt und alle andan im Stau stehn. Abjesehn ma davon sind Radweje ma für viel Jeld anjeleecht worden, wern aba nich benutzt, weil det ja bequema is, uff der Straße zu fahrn. Det is doch idiotisch!

