Unsre neue Vakehrssenatorin Schreina (CDU) stellt die Radwejeplanung uffn Prüfstand und hat erstma alle Projekte je-stoppt, bei denen ne Fahrspur für Autos oda ne jrößere Zahl von Parkplätzen wegfallen würde. Logisch, det die Radfahra-Lobby jetz Zeta und Mordio schreit. Also ick plädiere für Oogenmaß und ne sachliche Abwäjung von Notwendichkeiten. ‘N bisschen Platz für Autos brauchen wa schon noch, vor allem für den Wirtschafts- und Dienstleistungsvakehr. Wer in letzta Zeit ma vasucht hat, zum Beispiel vom Lützowplatz am Kanalufa lang (17. Juni is ja wieda dicht) zum Gendarmenmarkt zu fahrn, weeß, wovon ick rede. Baustellen, Umleitungen, Sperrungen en masse. Da hab ick’s als Kutscha echt schwer. Det brauch ick nich übaall inna Stadt.

