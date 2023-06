Kasupke sagt, ...

Im Moment isset übaall klebrich, uff der Straße und vor allem uffm Auto. Scheußlich! Und ausnahmsweise sind ma nich die Klimakleba schuld, sondan Blattläuse. Die hocken uff den Linden und andan Bäumen, saugen sich voll und denn, na ja, erleichtern se sich nach unten. Dieset klebrije Zeug mit dem beschönijenden Namen Honichtau is tatsächlich Läuse-Pipi. Also hab ick ma jestan inne lange Schlange vor der Autowaschanlage anjestellt, um det Zeuch, wat sich auch noch mit Blütenstaub vamischt, runtazukriejen. „Du hast det jut“, meente Trude, „von den Fenstan muss ick det in Handarbeet abschrubben...“

kasupke@morgenpost.de