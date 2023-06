Kasupke sagt, ...

Pünktlich mit dem Somma kommen die Klagen üba Lärmbelästijung durch Kneipen, Partyjänga und Feiabiesta uff Straßen und Plätzen. Na ja, ick sach ma: die Jeista die ick rief… Wenn man übaall Werbung macht für Berlin als Partyhauptstadt mit wilden Clubs, Karaoke-Singen im Park und det allet Tach und Nacht, darf man sich üba die Folgen nich wundan. Is ja ooch zu schön, inna lauschijen Sommanacht mit nem kühlen Jetränk uff der Straße zu sitzen… Wer da wohnt und seine Nachtruhe will, is um den Schlaf jebracht. Aba Innenstadtlage und Ruhe jleichzeitich jeht eben nich.

