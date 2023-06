Anjesichts der Hitze beweecht man sich so jemächlich wie möchlich durch den Tach, jewöhnt sich an die Sommaroutine beim Lüften und an die neuen Jesichta im Senat. Allet easy. Aba denn fällt mir ein, det da ja noch wat dräut. Immahin steht uns noch ne Wahl bevor. Schon vajessen? Die Chaos-Bundestachswahl 2021 soll ja in Berlin, zumindest teilweise, ooch wiedaholt wern. Hat der Bundestach so beschlossen. Die Vafassungsrichta in Karlsruhe müssen vafüjen, wer allet nochma an die Urne muss – aba die Richta lassen sich Zeit.

Mag ja allet höchst demokratisch sein, aba macht ne Wiederholungswahl echt noch Sinn? Im Herbst 2025 wählen wa schon den neuen Bundestach.

