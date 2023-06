Kasupke sagt, ...

Alle reden von Künstlicha Intellijenz – KI jenannt – und wat die allet kann. Wundat mir keen bisschen, meen Handy is schon lange schlaua als icke – und Google und Facebook sowieso. Da krieg ick imma jenau det anjezeicht, wonach ick jrade im Intanet suche – oda manchma sojar nur mit Trude drüba jesprochen habe! Det is schon irjendwie unheimlich ...

Ob die Künstliche Intellijenz nu mehr Fluch als Sejen is, weeß ick nich. Wahrscheinlich beedet. Ick hab det Programm ChatGPT noch nich ausprobiert. Aba ick wette, det würden Se sofort merken, ob olle Kasupke Ihnen sagt, wie et is, oda een Computahirn.

kasupke@morgenpost.de