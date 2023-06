Kasupke sagt, ...

Erinnern Se sich noch an die Silvestakrawalle, wo die üblichen Vadächtijen in den üblichen Kiezen Randale jemacht ham? Barrikaden anjezündet und Polizisten und Feuawehrleute mit Schreckschusspistolen und Böllan beschossen ham? Und wie jroß die Empörung der Politika war, die janz laut nach schnella und harta Bestrafung der Täta jerufen ham? Und wat is nu nach fast eenem halben Jahr daraus jeworden? Nüscht. Da steht endlich eena vor Jericht, der een Feuawerkskörpa uffn Polizisten jeworfen hat – und wat krichta? Ne Bewährungsstrafe… Also so wird man diesen Typen keen Respekt vor Recht und Jesetz beibringen.

kasupke@morgenpost.de