Kasupke sagt, ...

Jibt ja nüscht schöneret als Somma in Berlin, wennse mich fragen. Een Fahrjast hat neulich behauptet, die Somma seien hier deshalb so schön, weil die Winta so scheußlich und jrau wärn. Na, daran wolln wa ma noch jar nich denken, sondan die sonnijen Tage jenießen. Bei uns jib’s heute nochmal Sparjel. Der königliche Jemüse hat anjeblich an kulinarischa Beliebtheit stark einjebüßt, besondas bei jungen Leuten. Die würden, wenn übahaupt, lieba jrünen essen, den man nich schälen muss. Det stimmt schon, Sparjel – oda jenerell selba kochen – macht Arbeet, und man muss dazu det Handy aus der Hand lejen. Für viele junge Menschen schon een Problem...

kasupke@morgenpost.de